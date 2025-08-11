Uppgifter: Adrian Helm väljer AIK

Ljungskiles succéanfallare Adrian Helm, 19, har bestämt sig.

Enligt podcasten Tuttosvenskan har anfallaren valt att krita på för AIK.

Video Björnberg hjälte för AIK i debuten

Det var i början av juni som FotbollDirekt kunde avslöja att Ljungskiles Adrian Helm, 19, följs av flera allsvenska klubbar. I förra veckan rapporterade Sportbladet att hela tre klubbar ska ha erbjudit anfallaren ett kontrakt; Mjällby AIF, Gais och AIK.

Enligt tidningen väntades 19-åringen ta ett beslut om sin framtid inom kort, och enligt podcasten Tuttosvenskan sägs Helm nu ha bestämt sig.

Enligt podcasten ska Ljungskile-anfallaren tagit ett beslut att skriva på för AIK. Övergången sägs bli officiell innan veckan är slut.

⚫️🟡✅ 19-årige Adrian Helm har varit ryktenas man denna sommar. Vänsteryttern från Ljungskile, med 4+6 denna säsong, rapporteras ha haft konkret intresse från Mjällby, GAIS och AIK – och valet föll till slut på de sistnämnda. Väntas bli officiellt i slutet av veckan. pic.twitter.com/BViQDMz6Jl — TuttoSvenskan (@TuttoSvenskan) August 11, 2025

I början av sommaren var Helm och provtränade med AIK, och anfallaren har sedan tidigare även testat vingarna med Gais.

Adrian Helm har kontrakt med Ljungskile SK över säsongen 2026 och står denna säsong noterad för fyra mål och sex assist på 15 matcher i ettan.