Elfsborg var nära fiasko mot jumbon Värnamo.

Efter matchen var poängräddaren Per Frick inte nöjd.

– Vi får lära oss att jobba hem också när de kontrar, sa han till Max.

Video Schröders show gav Häcken tre poäng mot Djurgården

Den allsvenska trean IF Elfsborg skulle ha en enkel dag på jobbet när jumbon IFK Värnamo var på besök under måndagskvällen. Det trodde i alla fall många på förhand, men riktigt så enkelt blev det inte.

Efter Boråsarnas ledningsmål sent i den första halvleken gjorde gästande Värnamo både ett och två mål i den andra halvleken och hade därmed vänt på matchen.

– Vi har ganska många målchanser i dag. Det känns som att vi ska göra fler mål än vad vi gör, sa Elfsborgs Per Frick, som nickade in kvitteringsmålet till 2–2 i matchens slutskede, till Max.

– Jag tycker också att vi får lära oss att jobba hem också när de kontrar. Vi är tre-fyra som springer hem när de får sina kontringslägen och då ger vi bort två mål också, fortsatte han.

Båda Värnamos mål kom efter kontringar, och Frick var fly förbannad på att Elfsborg inte gjorde mer för att stoppa gästernas omställningar.

– Det är bara arrogans. Det står 1–1 i matchen, inte 4–0 till oss. Mycket besviken, avslutade han.