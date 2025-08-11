Uppgifter: Bayer Leverkusens erbjudande – värva Lindelöf

Victor Nilsson Lindelöf, 31, är klubblös.

Enligt tyska Sky ska ”Blågult”-stjärnan blivit erbjuden till Bayer Leverkusen.

Video Anthony Elanga: "Redo för utmaningen"

Det var i slutet av juni som kontraktet med Manchester United gick ut och sedan dess har den svenske landslagsbacken Victor Nilsson Lindelöf varit klubblös. Det har tidigare funnits rapporter om att bland annat italienska Milan vill värva 31-åringen, men enligt tyska Sky ska ”VNL” blivit erbjuden till en annan klubb.

Enligt uppgifterna ska den tyska Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen fått i erbjudande att värva svensken. Leverkusen ska inte ha fattat ett konkret beslut ännu, men sägs överväga att hämta in Nilsson Lindelöf gratis under sommarens transferfönster.

Bayer Leverkusen tränas av den tidigare Manchester United-tränaren Erik ten Hag, som Victor Nilsson Lindelöf spenderade drygt två år tillsammans med på Old Trafford.

I förra veckan tränade Nilsson Lindelöf med moderklubben Västerås SK.