England i kvartsfinal – vann förlängningsdramat mot Slovakien

Jude Bellingham räddade England med cyckelspark på stopptid.

Nu är England klara för kvartsfinal – efter förlängningsdrama mot Slovakien.

Gruppspelet är över och Fotbolls-EM 2024 är inne i slutspelet. Under söndagskvällen ställdes England mot Slovakien i mästerskapets tredje åttondelsfinal.

England gick vidare som gruppsegrare i grupp C, efter en 1–0-seger mot Serbien, 1–1 mot Danmark och ett mållöst kryss mot Slovenien i gruppspelets sista omgång. Slovakien slutade gruppspelet på fyra poäng, efter en riktig skrällseger mot Belgien i premiären, en 2–1-förlust mot Ukraina och 1–1 mot Rumänien, och gick vidare till slutspel som en av dem bästa grupptreorna.

Engelsmännen har vunnit fem av sina sex tidigare matcher mot Slovakien. Deras enda misslyckande att besegra Slovakien inträffade i EM 2016, i deras enda tidigare möte i ett stort mästerskap. Matchen slutade mållös, trots att England hade sitt högsta antal skott på mål i en EM-match sedan 1980, med totalt 29 skott.

Phil Foden har omgärdats av frågetecken. Manchester City-stjärnan lämnade EM och reste hem till England tidigare i veckan. Anledningen var att Fodens parter skulle föda deras tredje barn. Nu har stjärnan dock återvänt till EM-truppen, och tog en plats i Southgates startelva i åttondelsfinalen.

På förhand hade det ryktats om att Manchester United-talangen Kobbie Mainoo, 19, skulle få chansen från start. Så blev det också, och han ersatte Conor Callagher på det centrala mittfältet. Det var 19-åringens första mästerskapsstart för det engelska A-landslaget.

Under uppvärmningen fick Englands Jordan Pickford en smäll på handen. Målvakten grinade illa och Arsenal-keepern Aaron Ramsdale började värma upp. Pickford kom däremot ändå till spel mot Slovakien.

Det var Slovakien som gick ut starkast i matchen och slovakerna pressade ned England under matchens första tio minuter. Kieran Trippier fick ett fint läge efter en engelsk kontring, men Newcastle-ytterbacken fick total snedträff och bollen gick långt över Dubravkas ribba.

Efter en dryg kvart visade domare Umut Meler det gula kortet till Englands Jude Bellingham. Det var det fjärde (!) gula kortet i matchen (Marc Guehi, Kobbie Mainoo, Juraj Kucka) efter en riktigt grinig inledning.

Det var Slovakien som skulle få in matchens första mål. Efter 25 minuter hittade David Strelec en magisk genomstickare som nådde Ivan Schranz. 30-åringen satte iskallt 1–0 bakom Pickford i målet.

– I det Engelska försvarsspelet finns det en hel att diskutera, analysera och korrigera till andra halvlek. Så här enkelt får man inte släppa in mål på den här nivån, sa SVT-experten Jonas Eriksson i sändningen.

Ställningen i halvtid var 1–0 till Slovakien.

– Otroligt inspirerande halvlek av Slovakien, sa experten Glenn Strömberg i SVT-sändningen.

Det var tydligt att England var chockade och i den andra halvleken gick engelsmännen ut klart bättre. Redan efter fem minuter spelade Trippier fram Foden som rakade in bollen i öppen kasse. Målet dömdes dock bort för offside efter VAR-granskning.

England fortsatte att testa Slovakien och gick för kvitteringsmålet, men det ville sig inte riktigt. Med knappt en kvart kvar av ordinarie tid fick England en frispark. Bollen skruvades in i straffområdet och Harry Kane tajmade in bollen perfekt. Det var bara att trycka in kvitteringsmålet, men Bayern München-anfallaren lyckades på något sätt missa målet.

Bara minuter senare drog Declan Rice till från distans. Arsenal-mittfältaren fick en dunderträff, men bollen gick klockrent i stolpen och ut till en Kane som inte fick träff på returen.

Med bara minuter kvar på övertid såg England ut att gå mot ett rejält fiasko. Då slogs bollen in i straffområdet och Jude Bellingham slog till med en cyckelspark. Real Madrid-stjärnan kvitterade matchen och EM-åttondelen gick till förlängning.

Väl i förlängningen slog England till direkt. Bara en minut hann gå innan en boll slogs in i Slovakiens straffområde. Inbytte Ivan Tooney skarvade vidare till Kane som kunde raka in ledningsmålet bakom en chanslös Dubravka.

Kanes mål säkrade Englands seger i åttondelsfinalen och nu väntar Schweiz i kvartsfinalen.

Startelvor:

England:

Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Mainoo, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane.

Slovakien:

Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Strelec, Haraslin.