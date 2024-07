Därför vill Engvall inte stressa iväg: "Jag såg det inte komma"

ANNONS

Han gjorde stor succé under debutsäsongen i IFK Värnamo i fjol.

I år har målsuccén inte varit lika påtaglig, men Gustav Engvall har samtidigt inte bråttom utomlands igen efter tråkiga slutet i Belgien.

– Visst, vi har inte 15 000 på hemmamatcherna, men det är verkligen en familjär klubb och jag sitter lugnt i båten, säger Engvall till FotbollDirekt.



Gustav Engvall är anfallaren som redan som 17-åring var haussad, detta i och med hans medverkan i Sveriges bronssuccé i U17-VM.

Därefter vräkte han in mål i IFK Göteborg, vilket ledde till en flytt för stora pengar till engelska Bristol.

Men väl där var konkurrensen tuff, och speltiden uteblev. En viss Tammy Abraham på lån från Chelsea gick före.

– Det var inte det lättaste för mig att slå mig in där, Abraham var riktigt bra redan då, säger Engvall till FD som sedan fick en nystart i Djurgården 2017 där han under våren på lån från engelska klubben öste in mål i samma lag som Andreas Isaksson, Jonas Olsson och Kim Källström.

– Jag tycker fortfarande om Djurgården, jag kom till klubben när jag var inne i en tuff period och de välkomnade mig med öppna armar. Alla vet att jag hade en väldigt bra tid i Djurgården. Klubben står mig nära hjärtat och supportrarna messar mig när vi spöat Bajen och så vidare.



För som Engvall är inne på är det numera IFK Värnamo som gäller. Han anlände till klubben förra vintern efter en lång sejour i belgiska Mechelen, som inte slutade som han hoppades.

– Jag hade en väldigt bra tid i Belgien bortsett från slutet… det var oväntat att det blev så. Jag hade varit på lån i Sarpsborg och blev utfryst när jag kom tillbaka i slutet av min tid där, det såg jag inte komma. Samtidigt vet jag hur fotbollen funkar och det löste sig bra ändå med Värnamo.

Under debutsäsongen i Smålandsklubben i fjol vräkte Engvall in mål. Elva fullträffar och fyra assist blev det för anfallaren som ändå valde att stanna i vintras – och han stressar inte iväg nu heller.

– Jag sitter lugnt i båten. Jag hade en bra säsong i fjol och kände inte i vintras att det var läge att dra. Jag fick bra känsla för Anes (Mravac, Kim Hellbergs ersättare som huvudtränare) och det känns skönt att vara nära familjen, att vara på hemmaplan efter alla turer.

Den här säsongen har gått tyngre målmässigt för Engvall då det under våren blev två allsvenska fullträffar, men däremot har 28-åringen redan svarat för tre assist. Han medger för FD att det finns ett utlandsäventyr till i honom framöver i karriären.

– Självklart vill jag ta nya steg och testa mina vingar igen, jag är inte så pass gammal ännu. Men som sagt, jag trivs väldigt bra i Värnamo, säger Engvall som sitter på ett kontrakt till december 2025.

Du sa att du fortsatt har känslor för Djurgården, och det kryllar ju inte av anfallare där. Har Bosse Andersson hört sig för?

– Nej, det har varit lugnt där faktiskt. Jag tror inte de behöver mig, säger Engvall som trots spel i både Dif och Blåvitt trivs i småstadsklubben Värnamo.

– Visst, vi har inte 15 000 på hemmamatcherna, men det är verkligen en familjär klubb med stor förståelse. Det är ett skönt klimat att utvecklas i.