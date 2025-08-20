Det är Fabrizio Romano som kommer med uppgifterna.

De gör gällande att Chelsea säljer Renato Veiga till Villarreal.

Detta för en övergångssumma på omkring 330 miljoner kronor.

”Here we go”

Så skriver transferspecialisten Fabrizio Romano under onsdagen och meddelar att Chelsea säljer portugisen Renato Veiga, 22.

Detta till spanska Villarreal som sägs köpa 22-åringen för totalt 29,5 miljoner euro, eller 330 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Alla parter sägs vara överens om villkoren för en transfer – som sägs bli ett rekordköp av den spanska klubben.

Renato Veiga köptes loss av Chelsea från Basel förra året. Under våräsongen var han utlånad till Juventus.