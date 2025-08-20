Xavi Simons ryktas bort från RB Leipzig – och till Chelsea.

Nu kommer tyska Sky Sports med uppgifter om vem Leipzig vill ha in som ersättare.

Harvey Elliot, från Liverpool.

För ett par år sedan pratades det om Xavi Simons som en av världens största talanger. 22-åringen har spelat för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven och RB Leipzig – där han nu befinner sig.

Däremot ser det mesta, enligt rapporter, ut att tyda på att Simons byter Tyskland mot England – och Leipzig mot Chelsea.

Således behöver den tyska Red Bull-klubben ersätta den offensiva förmågan.

Då har man vänt blickarna till fjolårets Premier League-mästare, Liverpool. Det är tyska Sky Sports som skriver att Harvey Elliot har utsetts till klubbens prioritering för att ersätta Simons och att Leipzig har kommit överens om de personliga villkoren med Elliot.

Kvar återstår för RB Leipzig att komma med ett bud på spelaren, som ”The Reds” ska accepterat.

Harvey Elliot har spelat i Liverpool sedan 2021 och står noterad för spel i 148 matcher där det har blivit 15 mål och 21 assist.