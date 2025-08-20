FotbollDirekt har tidigare kunnat berätta om att Abdoulie Tamba har provspelat med IFK Norrköping.

Nu står det klart att ”Peking” köper loss den gambiske försvararen.

– När jag kom hit förstod jag att snabbt att IFK är mer än ett lag, det är en familj, säger Tamba till sin nya klubb.

Kort efter storförsäljningen av Kojo Peprah Oppong kunde FotbollDirekt avslöja att IFK Norrköping var på väg att plocka in Abdoulie Tamba på provspel.

Detta offentliggjordes sedan kort efter FD:s avslöjande. FotbollDirekt har även kunnat rapportera att provspelet förlängts med en vecka.

Nu står det klart att den unge gambiske försvararen har skrivit på för ”Peking”. Detta genom ett kontrakt som sträcker sig över 2029.

– Jag är väldigt glad över att få vara här. Att veta att min karriär här kommer förändra många aspekter för mina nära och kära i Gambia betyder mycket för mig, säger Tamba till Norrköping och fortsätter:

– Norrköping är en fin stad, när jag kom hit förstod jag att snabbt att IFK är mer än ett lag, det är en familj och jag blev väldigt fint välkomnad när jag kom hit.

IFK Norrköpings sportchef, Magni Fannberg:

– Vi har följt Tamba sedan i vintras och han har nu varit hos oss över en period. Vi är väldigt nöjda med vi har sett. Han har visat sina egenskaper på ett positivt sätt både i träning och match.



