Nya riksläger-modellen visar resultat: "Högre nivå"

HALMSTAD. Rikslägret gjordes om för några år sedan, något som Svenska fotbollförbundet hoppas ska kunna gynna seniorlandslagen i framtiden.

Redan nu ser man dock framgångar. såväl på landslagsnivå som för individen.

– Det märkte vi redan förra året, säger Elias Mineirji till FotbollDirekt.

P09:ornas riksläger har nu hållit på i lite drygt en halv vecka och Svenska fotbollförbundets utvecklingschef, Elias "Elie" Mineirji, är väldigt nöjd med lägret så här långt.

– Det känns bra, det är alltid kul att se spelarna spela, ledarna leda och jag tycker även att vädret är bra, säger han och fortsätter:

– Förra veckan på flickveckan var det väldigt varmt och torrt, nu är det lite mer blött men jag tycker att det är bra. Så det känns riktigt riktigt bra.

Under årets riksläger så är det 170 spelare på plats i Halmstad under pojkarnas vecka.

Antalet spelare på lägret har öka dramatisk sedan några år tillbaka, då man slutade kalla hela distriktslagen utan istället kalla mer fritt.'

Denna ändring har medfört ökad kvalité enligt “Elie”.

– Ändringen är ju att vi har höjt kvalitén på de lagen som möter varandra. Så vi tar de spelarna som kommit längst här idag, sedan mixar vi lagen och ser till att det blir en bra balans.

– Det blir väldigt mycket högre nivå på lagen, de måste man säga, sen coachas dem våra bästa tränare, förbundskaptener, nationella fotbollstubildare, så väldigt hög utbildning, väldigt hög nivå på spelarna och det blir även väldigt hög nivå på matcherna.

Om vi tittar ur ett längre perspektiv, vad kan det betyda först och främst för våra ungdomslandslag, men även för vårt herrlandslag längre fram?

– Det här är en del av det stora som vi håller på med, det är en liten del.

– Vi vill väldigt gärna spetsa eliten och det gör vi genom det här, men vi vill också bredda bredden och bredda det som är under eliten, förklarar Mineirji och fortsätter:

– Det gör vi genom vårt arbete med våra utvecklingsläger, med vårat arbete med akademierna där bredd och elit går ihop.

– Det är ganska många parametrar vi jobbar med samtidigt för att i det långa perspektivet få ett bättre landslag i framtiden, men vi vill också få fler att spela längre.

Det nya upplägget på rikslägret som förhoppningsvis kan gynna seniorlandslagen framöver gynnar dock inte bara kollektivet, det finns även klara fördelar för individen.

– De får väldigt tydligt en utvecklingsresa.

– När de börjar jobba med distrikten och sina klubbar så kommer vi in väldigt tidigt med vårt utbildningsmaterial och våra utbildare, så att de får jobba med spelarna tidigt, tidigare än vad vi har gjort tidigare.

– Så på den här resan fram till rikslägret så har de redan fått lära sig en hel del om hur Svenska fotbollförbundet vill jobba och det gör att de redan till landskamperna i höst har fått med sig ganska mycket.

– Det märkte vi redan förra året, när vi gjorde det för första gången, när vi hade en röd tråd, som vi kallar för blågula tråden, redan på hösten blev det bättre kvalité på det landslaget och de tog sig till EM-slutspel och presterade även bra där.

– Sedan får man alltid utvärdera längs vägen, men det kändes väldigt bra med den ålderskullen och nu ska vi göra samma med ålderskullarna som kommer nu, sedan får man utvärdera och se.

Du nämner utvärdering, är det något ni redan har känt att “här kanske vi vill ändra lite” för att det ska bli ännu bättre?

– Framförallt nu när våra tekniska direktörer kommit in och vi har fått se hur andra länder spelar, i slutspel i F17 och P17.

– Där ser man ju hur andra länder jobbar och hur vi jobbar. Vi ser även delar där vi vill få in, först och främst vårt DNA, men även vad framtidens fotboll är. Självklart har vi tankar kring det men det vill vi inte gå ut med nu.

– Vi jobbar med det just nu, vi kommer få det på bränt, vi kommer gå ut med det till akademierna för vi vill få med oss dem, vi vill få med oss distrikten, men det är något vi mer än gärna presenterar framöver, avslutar Mineirji.