DE RON: Malmös förtroende för Rydström måste vara förbrukat

Henrik Rydström hade kunnat överleva förnedringen i Köpenhamn.

Men bara om Malmö FF ledde serien med fem poäng.

Orosmolnen kring MFF-tränaren börjar bli allt för många nu, det tycker FotbollDirekts Fredrik de Ron.

Derbyt mot FC Köpenhamn slutade med en totalt förnedring. Efter ett respektabelt (?) resultat hemma på Eleda stadion reste Malmö FF tvärs över Öresund för att visa vilken klubb som egentligen är bäst i Skandinavien. Och ja, det är sannerligen inte MFF.

Derbyt slutade med total förnedring – och Malmö FF gillar inte att bli förnedrade.

Efter storfiaskot har både spelare och ledare ridit ut till tränare Henrik Rydströms försvar. MFF-chefen har hävdat att han är ”rätt man för jobbet”, och ordföranden Anders Pålsson har meddelat att styrelsen har förtroende för Rydström. Allt en fasad, om du frågar mig.

Sanningen är den att Henrik Rydström hade kunnat överleva förnedringen i Köpenhamn. Det hade han faktiskt kunnat göra. Men bara (!) om Malmö FF hade haft en en minst fem poäng stor ledning i allsvenskan. Nu är faktum att MFF ligger femma med lite drygt en tredjedel kvar att spela.

”Rydström hade kunnat överleva förnedringen”. Foto: Bildbyrån.

Malmö FF är inte ovana vid att sparka tränare. Trenden är glasklar; så fort föreningen inte vinner, eller slåss om att vinna, har en tränare rykt. Malmö har råd, möjlighet och vilja nog att byta tränare så fort de sportsliga resultaten inte går med. I MFF handlar allt om att prestera här och nu, inget annat. Därmed känns det som att Henrik Rydströms förtroende måste vara förbrukat, för här och nu presterar inte Malmö FF – och visst blir det ingen vinst i år?

Guldet är kört, cupfinalen blev ett fiasko, och säsongen handlar nu om att rädda det som räddas kan. Malmö måste lösa en Europa-plats till nästa säsong och avancera till ligafasen i Europa League. Är Henrik Rydström rätt man att göra det? Sanningen är att jag inte vet, i så fall hade jag varit sportchef i Malmö FF, men jag kan inte tro annat än att de himmelsblå går i seriösa tankar på att gå skilda vägar med den 49-årige tränaren.