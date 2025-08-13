Hammarby uppges värva Obilor Okeke, 23.

Enligt Expressen är ”Bajen” överens med KFUM Oslo om en övergång.

Prislappen sägs landa på omkring sex miljoner kronor.

Redan i går, tisdag, uppgavs Hammarby vara nära att värva den 23-årige yttern Obilor Okeke från norska KFUM Oslo. Parterna sades då vara i långt gångna förhandlingar om en övergång, och enligt Expressen har en affär om Okeke nu gått i lås.

Enligt tidningen är ”Bajen” överens med KFUM Oslo om en övergång för omkring sex miljoner kronor. Samtidigt sägs spelaren kommit överens med Hammarby om villkoren för det personliga avtalet, och det som återstår innan en övergång kan bli helt klar är att 23-åringen ska genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Obilor Okeke väntas resa till Stockholm i morgon, torsdag, för att färdigställa övergången.

Okeke sitter på ett utgående kontrakt med KFUM och är fri att föra diskussioner med klubbar.