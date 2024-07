Andreas Johansson historisk – har flest matcher någonsin

ANNONS

Halmstads BK:s Andreas Johansson har spelat flest allsvenska matcher –någonsin.

När han under söndagen blev inbytt mot Malmö innebar det hans 432:a match.

– Jag är otroligt stolt och glad, sade “Ante” Johansson till Max efter matchen.





Torsdagen den andra maj 2002 blev Andreas Johansson inbytt i Halmstad BK:s match mot Örgryte IS. I den 87:e minuten sprang den då 20-åriga mittbacken in på Örjans Vall och spelade de sista minuterna av den 1-1-matchen. Idag, 22 år senare, gjorde han detsamma fast mot Malmö FF, på Eleda Stadion och i den 83:e minuten.Detta gjorde Andreas Johansson historisk. Han kan nu titulera sig som den fotbollsspelare med flest allsvenska matcher – någonsin. Just nu har han 432 stycken framträdanden, vilket är en match mer än målvakten Sven Andersson. När han gratulerades i en intervju efter matchen sken Johansson upp, detta trots att hans HBK förlorat med 5-1.– Det är fantastiskt! Det har jag siktat på och kämpat för länge och nu är jag där. Om jag ska tänka på mig själv just i denna stund är jag otroligt stolt och glad över det. Sen hade jag hoppats att vi kunde ha fått ett bättre resultat, men det är klart att jag är glad för det jag har åstadkommit, säger rekordmannen till Max.I mars fyllde Andreas Johansson 42 år och gjorde sig då redo för sin 22:a raka säsong som fotbollspelare. På frågan hur han orkar med livet som proffs trots sin ålder pekar mittbacken på disciplin.- Det är klart att försäsongerna är tuffa men man ska genomföra dem. Det är tio träningsmatcher och cupen på det. Men de här bilderna man ser, det är underbart, säger han samtidigt som Max visar bilder från den allsvenska debuten 2002.Andreas Johansson har tagit två svenska titlar som spelare. Båda år 2015 då han, med IFK Norrköping, tog SM-guld och vann supercupen.