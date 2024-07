ANNONS

Han handplockades av Marti Cifuentes, men har under Kim Hellbergs ledning hamnat i frysboxen.

Nu öppnar Anton Kralj för att lämna Hammarby.

– Jag vill göra det jag älskar. Att spela matcher är det bästa jag vet, men det får jag inte göra här, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Anton Kralj spelade under Marti Cifuentes ledning i norska Sandefjord. Efter en allsvensk sejour i Degerfors värvades Kralj av just Cifuentes till Hammarby inför 2023 års säsong – detta efter att spanjoren själv anslutit till Bajen året innan.

Under Cifuentes ledning blev det elva matcher under fjolåret, men sedan han valde att lämna Hammarby för Queens Park Rangers och Kim Hellberg tagit över har Kralj hamnat i frysboxen. Inte ett enda allsvenskt framträdande under 2024 har det blivit och för FotbollDirekt berättar vänsterbacken nu att han öppnar för en flytt i sommarfönstret.

– Min agent sköter det här, vi får se vad som händer. Jag vill göra det jag älskar. Att spela matcher är det bästa jag vet, men det får jag inte göra här. Jag vill spela fotboll, säger Kralj som trots uteblivna speltiden håller humöret uppe.

– Jag har alltid varit en glad kille som gillar att skämta och få folk att skratta. Trots att jag själv är inne i en tuff period försöker jag sprida positiv energi för att hjälpa laget.

Vad vill du själv i det här sommarfönstret, stanna eller lämna?

– Som sagt, jag vill spela matcher. Om det är i Hammarby eller någon annanstans, det får vi se. Just nu har jag kontrakt med Hammarby och då är jag också Hammarbyspelare, sedan får vi se framöver, säger Kralj vars avtal löper ut vid årsskiftet.

Vad tror du, blir du kvar?

– Vi får se, jag har haft ett snack med både Kim (Hellberg) och Micke Hjelmberg (sportchef).

Var det ett bra snack?

– Ja, både och…

Hur summerar du din tid i Hammarby så här långt?

– Klart jag önskar att jag fått chansen mer. Jag gjorde en del matcher under Marti och det kändes bra. När Kim kom in kände jag själv att jag gjorde ett väldigt bra försäsongsläger i Marbella. Jag trodde att jag skulle få chansen efter det, men det har jag inte fått. Andra spelare har gått före och det får man respektera, säger 26-åringen och fortsätter:

– Shaquille (Pinas) har gjort det väldigt bra på vänsterbacken och det är ju tuff konkurrens, det är så det ska vara i ett topplag. Men för egen del är det klart att det är tufft vissa dagar att komma till Årsta och träna när man ändå vet att man inte kommer få chansen. Det enda man kan göra är att gnugga vidare.

Sommaren 2017 spelade Kralj U19-EM i Georgien. När FD frågade förbundskapten Claes Eriksson vem han såg med mest potential i truppen lyfte han fram ett namn, och det Anton Kralj. Detta alltså framför andra spelare som Viktor Gyökeres, Jesper Karlsson och Anel Ahmedhodzic.

“Han kan bli hur bra som helst, det är inte bara jag som ser det. Han är ju otroligt skicklig. Han är snabbare än alla i både fötter och tanken”, sa Eriksson om Kralj till FotbollDirekt på plats i Tbilisi 5 juli 2017.

Kralj ler när han får höra orden från Eriksson, men konstaterar att han inte fått det lyft som han hoppats på. I stället hyllar han Gyökeres framfart som en av Europas hetaste anfallare.

– Man såg redan i ungdomslandslagen att han hade något extra. Att han nu blommat ut som en av de bästa anfallarna i Europa, det är riktigt häftigt. Jag träffade faktiskt Viktor nyligen, det var kul att snacka med honom igen.

Behåller han fötterna på jorden?

– Ja, det gör han, avslutar Kralj med ett leende.