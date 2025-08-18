Gabriel Pereira drar till sig Premier League-intresse.

Såväl Burnley som Sunderland uppges vara intresserade.

Detta enligt Teamtalk.

Premier League-nykomlingarna Burnley och Sunderland ser ut att vilja förstärka försvaret.

Teamtalk rapporterar att de båda klubbarna är intresserade av FC Köpenhamns brasilianske mittback Gabriel Pereira.

En värvning av brassen för Burnley skulle kunna komma att försvåra för Hjalmar Ekdal.

Svensken fick starta Premier League-premiären mot Tottenham i helgen, men med ytterligare en mittback i truppen skulle såklart konkurrensen bli allt hårdare.

Enligt Teamtalk så kräver FCK 10-12 miljoner euro för mittbacken, det vill säga mellan 111 och 134 miljoner kronor.