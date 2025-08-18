Ibrahim Diabate har gjort stor succé i Gais den här säsongen.

Nu kommer rapporter om att det kan bli en flytt till Frankrike.

Auxerre uppges nämligen ha ögonen på honom.

Ibrahim Diabate plockades in av Gais inför årets säsong och den ivorianske anfallaren har gjort otrolig succé i Göteborgsklubben.

Han leder den allsvenska skytteligan efter 20 omgångar och totalt så står han noterad för 14 mål och tre assist på 20 matcher den här säsongen, frågan nu är om Gais kommer att få behålla honom säsongen ut.

Franska L’Equipe rapporterar nämligen nu att Ligue 1-klubben Auxerre är på jakt efter en anfallare och att man tittar på Diabate.

Enligt tidningen ska anfallaren kosta 2,5 miljoner euro att ta från Gais, vilket motsvarar precis under 28 miljoner kronor.

Diabate har kontrakt med Gais över säsongen 2028.