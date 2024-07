Minns tillbaka till Gothia-succén 2016: "Allting klickade"

ANNONS

Senast ett svenskt pojklag vann Puma Trophy var 2016.

Då var det IF Elfsborg som tog hem segern i P17-klassen under ledning av Tobias Linderoth.

– Jag tror att det är kontinuiteten som var viktig, säger Linderoth till FotbollDirekt.

Gothia Cup går av stapeln nästa vecka och inte minst så väntar den prestigefyllda turneringen “Puma Trophy" för utvalda P17- och F17-lag.

Senast ett svenskt lag stod som segrar i pojkklassen(faktiskt senast något annat lag än Right to Dream vann turnering) var 2016 då IF Elfsborg vann.

Inför årets turnering har FotbollDirekt därför pratat med en av de som låg bakom Elfsborgs succé 2016, nämligen Tobias Linderoth som då var huvudtränare.

– Jag minns väl en hel del egentligen, säger Linderoth till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag var ju med i många år i Gothia med olika ungdomslag, jag hade förmånen att få vara med U17 och spela Puma Trophy många år, men det året så funkade ju allt.

– Allting klickade i, vi spelade finalen på Ullevi. Jag är inte jätteduktig på att komma ihåg resultat från gamla matcher, men jag vill minnas att vi gör matchens enda mål rätt sent och lyckas vinna med 1–0 efter mål av Marokhy Ndione tror jag.

Linderoth betonar att man överlag hade en väldigt känsla igenom turneringen 2016, samtidigt så är han noga med att det inte alltid räcker.

– Man får ju en bra känsla från gruppspelet, det är många bra lag som är med, det är många matcher. Det gäller att hålla sig fräsch till matcherna.

– Så det är många saker som ska klaffa och det året kändes det bra redan i gruppspelet, där vi gjorde det väldigt bra.

– Det var mycket bra, vi hade många bra spelare, en bra känsla men man vet att ibland räcker inte det. Det gäller att också ha det där lilla flytet och att det ska funka från dag ett i den turneringen.

IF Elfsborg har under en längre tid varit väldigt framgångsrika på ungdomsnivå.

Linderoth som har flera års erfarenhet som ledare i klubben är tydlig med vad som varit ett succérecept såväl för klubben som stort, som för succélaget 2016.

– Jag tror att det är kontinuiteten som var viktig.

– Att vi hade en kontinuitet i det vi gjorde och en tro på det vi jobbade med. Man jobbade med spelarna dagligen och över tid och det fanns ett tålamod i Elfsborg som gjorde att spelarna fick ett lugn, som gjorde att de kunde jobba på.

– Det var väl det som Elfsborg trodde på och jobbade med, vilket gjorde att vi fick fram väldigt många spelare till Elfsborg men också vidare ut i proffslivet.

