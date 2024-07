Tio stjärnor som spelat Gothia Cup

ANNONS

Genom åren har flera framtida världsstjärnor imponerat under Gothia Cup.

Här kommer tio av de största namnen som visat upp sig i Göteborg under turneringen.

Gothia Cup går av stapeln nästa vecka och det är inte långsökt att räkna med att framtida världsstjärnor kommer att vara på plats i Göteborg.

Genom åren har nämligen flera, som nu antingen är eller har varit världsstjärnor, deltagit i turneringen.

Nedan så kommer här tio riktigt tunga namn som en gång i tiden kommit till spel i Gothia Cup:

Xabi Alonso

Den förre världsstjärnan och nu mer supertränaren i Bayer Leverkusen var på plats i Göteborg tillsammans med Antiguoko 1995.

Andrea Pirlo

I den italienska mittfältsgeneralen har vi en av flera Gothia-vinnare på denna lista.

Den titeln bärgade han tillsammans med lagkamraterna i Voluntas 1990, samma år som Sverige floppade i fotbolls-VM för herrar, i just Italien.

Alan Shearer

Spelade Gothia Cup med Wellington Juniors redan 1985. Anfallaren som idag alltjämt är Premier Leagues bäste målskytt genom tiderna fick dock se majoriteten av turneringen från bänken, men trots att speltiden var knapp så kan han i varje fall titulera sig Gothia cup-mästare.

Dejan Kulusevski

Den svenske Tottenham-stjärnan lämnade svensk fotboll tidigt för italienska Atalanta, men trots det så hann han med att vinna Gothia cup. Detta gjorde han med Brommapojkarna 2010 och då var även Joel Asoro med i laget.

Julio Baptista

Baptista var en del av det mycket starka Pequeninos do Jockey som vann Gothia Cup 1993. Hade sedan en karriär som bland annat tog honom hela vägen till Real Madrid.

Hanna Ljungberg

För den svenska ex-stjärnan blev det spel i Gothia med Mariehem 1993 och även om det inte blev någon seger där så gick det rätt bra för Ljungberg. Har bland annat två Champions League-titlar på meritlistan(2003 och 2004).

Kosovare Asllani

2004 en jättetalang i Vimmerby under Gothia, nu landslagsveteran. Det har hänt en hel del kring Asllani sedan hon kom till spel i Göteborg och nu är hon lite extra aktuell då hon nyligen skrev på för London City Lionesses.

Yassine Bounou

Gjorde otrolig succé med det marockanska landslaget i VM 2022, men redan 20 år innan imponerande han internationellt. 2002 vann han nämligen Gothia med Wydad AC.

Mohammed Kudus

West Hams succéman från Ghana var på plats och spelade Gothia Cup så sent som 2017. Ytter som nu ryktas vara på väg till allt större klubbar vann då elitklassen tillsammans Right to Dream som under flera år gjort stor succé i turneringen.

Emmanuel Adebayor

Spelade Gothia med Les Eperviers 1999 och direkt efter turneringen i Göteborg uppges en då 15-årig Adebayor ha rest till Frankrike för att skriva på för Metz. Senare i karriären representerade han även klubbar som Arsenal, Manchester City och Real Madrid.