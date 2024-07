Women´s Football Expo vill främja damfotbollen: "Haka på"

ANNONS

GÖTEBORG. Women´s Football Expo är ett initiativ för att främja damfotbollen.

Trots att mycket gått kommit via det relativt nya initiativet så finns det en hel del förbättringspunkter, inte minst hos klubbarna själva.

– När det finns ett sådant här initiativ inom damfotbollen borde fler haka på det, säger Hammarbys akademichef Magnus Bodsgård till FotbollDirekt.

Damfotbollen tar stora kliv hela tiden, såväl i Sverige som på internationell nivå.

För att främja damfotbollen ytterligare så har initiativet Women´s Football Expo tagits fram och i år hålls det i Göteborg i samband med Gothia.

– Women´s Football Expo är liksom ett nätverk för klubbar inom dam- och flickfotboll och initiativtagare är faktiskt en agentfirma, CMG, säger Hammarbys akademichef Magnus Bodsgård och fortsätter.

– Sen i detta forumet agerar de väl mer moderatorer och försöker knyta samman hela världens dam- och flickfotboll.

–Det här är fjärde upplagan och det brukar inte vara under Gothia, utan det byter tid på året och sådär. Första gången var vi på hotell i Stockholm, sedan var vi i München och träffade Bayern München, sen var det i Köge i Danmark och nu hos Häcken, som då är co-host.

– Så det är väl bakgrunden och själv nätverket är väl till för att damfotbollen växer väldigt snabbt och det är bra att skapa de kontakterna mellan klubbarna.

Bodsgård berättar vidare att initiativet medfört ett breddare kontaktnät.

– Kontaktnätet växer ju.

– Dels är det ju en hel del presentationer, där de går igenom studier kring hur damfotbollen kan växa både publikt och vad gäller Tv-avtal.

– Sedan får man ju studiebesöken, som att vara nere och se hur Bayern München jobbar, Köge och nu Häcken. Så det är väl en inspirationskälla.

– Sen är det uppbyggt så att man under halva dagarna har så kallade “one on ones” där man bokar in via en app vem man vill träffa i en annan förening.

– Man kan bland annat prata med folk som håller på att bygga upp klubbar i USA, i Europa, folk från förbundet. I år tror jag det är någon från norska förbundet.

– Så det är väl bra att man kan diskutera både hur de bygger upp sin verksamhet, men sen kan det vara klubbar som man har väldigt mycket utbyte med. Man kanske vill åka på samma turneringar, byter telefonnummer. Man kan knyta an efteråt och göra samma saker, åka på samma turneringar.

Hade du någon one on one under första dagen?

– Nej, det brukar bara var två dagar, men nu är det tre dagar, så idag(läs i måndags) var det bara presentationer.

– Häcken presenterade hur det gått till sedan de tog över Kopparbergs/Göteborg, hur det gått till när de byggt upp dam och herr, pojk- och flickakademin, samt en presentation om Gothia.

– Till tisdag så har jag sex stycken inbokade tror jag.

Är det något du saknar med denna upplag, eller något som är mycket bättre jämfört med tidigare?

– Generellt kan jag tycka att när någon skapar och erbjuder detta forumet så blir jag lite besviken att det är lite för få klubbar enligt mig. Det är ett jättebra tillfälle att träffas och nätverka, säger han och fortsätter:

– Men även vissa klubbar som väljer att vara representerade kanske skickar klubbar som inte jobbar sportsligt med fotboll och det är väl besvikelsen i det och det är väl kritik mot klubbar egentligen.

– Nätverket finns där och det finns en jättemöjlighet. Nu har det i och för sig trillat in flera klubbar under de sista dagarna, men när det finns ett sådant här initiativ inom damfotbollen borde fler haka på det.

Har den dialogen funnits med de klubbarna, finns möjligheten att var på om detta?

– Det finns nog möjlighet att vara på, sen är det såklart en ekonomisk fråga för klubbar att åka på detta.

– Sen är väl inte vi de som springer och ber andra klubbar att anmäla sig, men det är klart att vi någonstans måste sluta samman och de få nätverk som finns tycker jag att man ska hugga på.

– Damfotbollen går väldigt snabbt fram, men kontaktnätet mellan klubbarna och att vi lär oss av varandra är det som utvecklar oss snabbast.

Avslutningsvis, ifall du är så konkret som möjligt, vad i det här initiativet har gynnat Hammarby mest?

– Det är ju relationerna.

– I min telefonbok har jag till exempel kontaktuppgifter till Roma och vi har kunnat åka ner till Rom och spela, för att vi har träffats här och vi har bytt telefonnummer.

– Det möjliggör helt plötsligt att vi kan åka ner med ett par lag och möta dem.

Han fortsätter:

– Atletico Madrid har också varit med något år och man vet att i den här telefonlistan finns det möjligheter. Vill vi åka till New York och spela fotbollsmatcher så känner vi någon som jobbar med fotboll där.

– Nu väljer vi kanske inte just New York men principen. Det är väl de som gynnar Hammarby mest, men även att sitta och diskutera hur andra tittar på olika saker, vad de gör och vad de tycker är viktigt.

– Som sagt så går dam- och flickfotbollen fram väldigt snabbt, men det är väldigt många som gör en “copy paste” på hur man har byggt upp en pojk- eller herrverksamhet och ibland behöver man tittat utanför den boxen och hitta nya vägar.

– Där kanske vi till slut kan lära pojk- och herrverksamheten en del då vi har en helt ny terräng att utforska, avslutar Bodsgård.