Foto: Bildbyrån

Officiellt: Laukström klar för BP

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    BP förstärker inför höstsäsongen.
    Nu står det klart att Julia Laukström, 22, ansluter från Bollstanäs SK.
    – Hon har gjort en fin vår i elitettan och det ska bli kul att se henne i rödsvart, säger sportchef Staffan Jacobsson i ett uttalande.

    Det ser dystert ut för Brommapojkarna. Stockholmsklubben befinner sig på 12:e plats i damallsvenskan, nedflyttningskvalsplats, efter 13 spelade omgångar, men nu har BP fått förstärkning inför den kommande damallsvenska hösten.

    Det rör sig om den 22-åriga mittbacken Julia Laukström som ansluter från Bollstanäs SK i elitettan.

    – Julia är en bra mittback med spets i det defensiva och en bra uppspelsfot. Hon har gjort en fin vår i Elitettan och det ska bli kul att se henne i rödsvart, säger BP-sportchefen Staffan Jacobsson i ett uttalande.

    Laukström har tidigare spelat i Gamla Upsala SK och AIK.

