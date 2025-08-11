Officiellt: Laukström klar för BP

BP förstärker inför höstsäsongen.

Nu står det klart att Julia Laukström, 22, ansluter från Bollstanäs SK.

– Hon har gjort en fin vår i elitettan och det ska bli kul att se henne i rödsvart, säger sportchef Staffan Jacobsson i ett uttalande.

Det ser dystert ut för Brommapojkarna. Stockholmsklubben befinner sig på 12:e plats i damallsvenskan, nedflyttningskvalsplats, efter 13 spelade omgångar, men nu har BP fått förstärkning inför den kommande damallsvenska hösten.

Det rör sig om den 22-åriga mittbacken Julia Laukström som ansluter från Bollstanäs SK i elitettan.

– Julia är en bra mittback med spets i det defensiva och en bra uppspelsfot. Hon har gjort en fin vår i Elitettan och det ska bli kul att se henne i rödsvart, säger BP-sportchefen Staffan Jacobsson i ett uttalande.

Laukström har tidigare spelat i Gamla Upsala SK och AIK.