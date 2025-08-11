Romano: Grealish klar för Everton – lånas från Manchester City

Jack Grealish är klar för ett lån till Everton.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Det har varit på gång ett bra tag, och nu ser övergången ut att vara rodd i hamn. Enligt transfergurun Fabrizio Romano är den petade Manchester City-spelaren Jack Grealish, 29, helt klar för ett lån till Premier League-konkurrenten Everton.

Enligt uppgifterna är klubbarna överens om villkoren för ett lån och den obligatoriska läkarundersökningen sägs vara bokad till måndagskvällen. Affären väntas bli officiell inom det närmsta dygnet, enligt Romano.

Enligt The Athletic finns det en köpoption värd omkring 50 miljoner pund (motsvarande 645 miljoner kronor) för Everton att göra affären permanent i nästa sommar.