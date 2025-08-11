Öster testar 18-åriga Njie: ”Snabb och explosiv spelare”
Östers IF har fått ett tillskott på träningsplanen.
Det handlar Musa Njie, 18, som testas de kommande veckorna.
– Jag är väldigt glad över att vara här, säger spelaren från Gambia i ett uttalande.
Under måndagen meddelade Östers IF att den 18-årige yttern Musa Njie från Gambia kommer att provspela med klubben under de närmsta tre veckorna. Njie tillhör till vardags den gambiska klubben BST Galaxy och kommer under den närmsta tiden att träna med både Öif:s A-lag och P19.
– Musa är en snabb och explosiv spelare som är stark i djupled och vill ta sig in bakom backlinjen. Vi har följt honom sedan i våras och nu ska det bli spännande att få se honom i vår miljö, säger Christian Järdler, tf sportchef i Öster, i ett uttalande.
Musa Njie:
– Jag är väldigt glad över att vara här. Det ska bli spännande och jag ser fram emot att visa upp mig.
Öster meddelar också att 18-åringen kommer att spela U21-matchen mot Landskrona Bois under tisdagen.
Östers IF ligger på 14:e plats i allsvenskan efter 19 omgångar.
