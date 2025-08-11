Sandviken ser ut att tappa sin huvudtränare.

Enligt Sportbladet gör Eldar Abdulic sin sista säsong i klubben.

Tränaren ska ha nobbat en förlängning med Sif.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Sandvikens IF har chockat alla sedan återkomsten till superettan. I fjol slutade nykomlingen på en succéartad sjätteplats i tabellen och tränaren Eldar Abdulic hyllades unisont.

I år har det dock gått tyngre för Sandviken, som befinner sig på elfteplats efter 18 spelade omgångar, och nu ser klubben ut att tappa succétränaren Abdulic.

Enligt Sportbladet gör 37-åringen sin sista säsong i superettanklubben och kommer att lämna Sandviken efter årets säsong. Abdulic ska ha tackat nej till en förlängning med Sandviken och meddelat att han vill söka en ny utmaning när året tar slut.

Eldar Abdulic tog över Sandviken under 2022.