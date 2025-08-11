Elias Achouri missar returen mot Malmö FF.

Nu har FC Köpenhamn åkt på ännu ett avbräck – men säger inte vem det rör sig om.

– Det finns en högprofilerad profil som är mycket tveksam inför imorgon, säger tränaren Jacob Neestrup enligt Tipsbladet.

I morgon, tisdag, gästar Malmö FF den danska rivalen FC Köpenhamn i det avgörande mötet i Champions League-kvalet.

Inför returen meddelade FCK att den tunisiska stjärnan Elias Achouri kommer att missa matchen mot MFF. Detta då 26-åringen drog på sig en skada i fredagens match mot AGF Århus. Samtidigt riskerar en annan ”högprofilerad” spelare att missa matchen, meddelar FCK-tränaren Jacob Neestrup på måndagens presskonferens. Neestrup vägrar dock att berätta vilken spelare det rör sig om.

– Det finns en högprofilerad profil som är mycket tveksam inför imorgon, och vi kommer att fatta ett beslut på matchdagen om han kommer att spela eller inte, säger Jacob Neestrup och uppger att han inte kan säga vem det är, säger FCK-bossen enligt Tipsbladet.

Returmötet mellan FC Köpenhamn och Malmö FF sparkas i gång klockan 19:00 under tisdagskvällen. Det första mötet slutade 0–0.