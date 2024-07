KFF vände och vann mot Djurgården – Ring sänkte gamla klubben

ANNONS

Kalmar FF vände och vann mot Djurgårdens IF.

Jonathan Ring blev stor matchhjälte och sänkte sin gamla klubb.

Kalmar FF tog emot Djurgården på Guldfågeln arena i 26 grader och sol.



Matchen inleddes i ett tämligen lugnt tempo. Djurgården tog hand om bollen och försökte söka ytor på offensiv planhalva.



I den sjätte minuten kom matchens första chans. Gustav Wikheim från nära håll men något svår vinkel. Räddning Brolin. I den 10:e minuten kom Djurgården, via Tokmac Nguen, till ett friläge. Skottet gick mitt på Brolin men Nguen hade också sprungit med bollen över halva planen. I samband med friläget drog Nguen på sig en smäll och tvingades till byte. In kom Tobias Gulliksen.



I den 14:e minuten stod Samuel Brolin för ytterligare en räddning när Deniz Hümmet avlossade. Kort senare var Jonathan Ring nära att hitta Islamovic med ett inlägg. En stund senare tvingades Kalmar till byte. Ut gick Skrabb – in Max Svensson.



I den 30:e minuten kom Tobias Gulliksen loss på högerkanten. En stund senare lyckades han frispela Fallenius som nickade in 1-0. Det var helt klart fördel Djurgården i såväl bollinnehav som målchanser den första halvleken.



I den 44:e minuten var Kalmar nära att kvittera efter ett fint anfall. Inspelet slutade till slut med Dif-rensning efter missförstånd i KFF-led. I den efterföljande sekvensen kolliderade Jacob Widell Zetterström och Jacob Une Larsson med varandra. Mittbacken tvingades till ett byte och ersattes av Miro Tenho.

Då halvleken drabbades av flertalet skadeavbrott var tilläggstiden tolv minuter lång. Under den hade Oskar Fallenius och Gulliksen varsitt avslut, inget av dessa på mål.

Det var däremot Dino Islamovic släng-styrning som innebar KFF-kvittering i minut 56. Förarbetet av Jacob Trenskow var magnifikt.

I den andra halvleken fick Kalmar FF till en riktigt bra period och pressade ned Djurgården rejält. Max Svensson hade ett jätteläge men bollen gick strax utanför stolpen efter en blockering av Tenho. I den 68:e minuten passade Trenskow fram till Jonathan Ring. Yttern slog till mot sin gamla klubb och satte ledningsmålet.

Fler mål skulle det inte bli och Kalmar FF gick från matchen med alla tre poäng.

Kalmar FF tog viktiga poäng i bottenstriden och klättrar upp till nedflyttningskval. I nästa match väntar jumbon IFK Norrköping. För Djurgården väntar en bortamatch mot IF Elfsborg i nästa omgång.

Startelvor:

Kalmar FF: Brolin: Karlsson, Osuji, Sætra, Hallberg – Romario, Gojani, Skrabb – Trenskow, Islamovic, Ring.

Djurgården: Widell Zetterström: Therkildsen, Une Larsson, Danielson, Dahl – Ekdal, Sabovic – Wikheim, Tokmac, Fallenius – Hümmet.