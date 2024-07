ANNONS

IFK Göteborg tar emot IF Brommapojkarna.

Då talar det mesta för Blåvitt – i alla fall om man tittar på statistiken.

Under lördagen tar IFK Göteborg emot IF Brommapojkarna hemma på Gamla Ullevi. Matchen tillhör allsvenskans 16:e omgång och de båda lagen står på exakt samma poäng efter halva serien spelad.

BP ligger på elfteplats med Blåvitt en placering bakom – med samma poäng men ett minusmål sämre än gästerna.

IFK Göteborg har inte förlorat mot Brommapojkarna på sju raka allsvenska matcher. Blåvitt har vunnit fem och kryssat två matcher mot gästerna. Dessutom har kamratklubben inte släppt in mål mot BP på de senaste sex allsvenska mötena. Bara två gånger under detta århundrade har IFK Göteborg hållit fler raka nollor mot en specifik motståndare i högstadivisionen (7 mot Gefle IF och Hammarby).

IFK Göteborg har bara släppt in ett mål på sina senaste tre hemmamatcher i allsvenskan (2 vinster, 1 oavgjord), efter att ha släppt in nio mål på sina första fyra hemmamatcher denna säsong (1 oavgjord, 3 förluster). Samtidigt har gästande BP bara gjort ett mål på sina senaste 43 skott i allsvenskan, jämfört med sex mål på deras föregående 43 försök i ligan.

Blåvitts nyförvärv Paulos Abraham, som är fostrad i Brommapojkarna, har fått en riktigt fin start på sin tid i Göteborg. Yttern har gjort sex mål på 14 allsvenska framträdanden. Det är lika många mål i högstadivisionen som han gjort tidigare under sin professionella karriär (3 på 4 säsonger för FC Groningen, 3 på 1 säsong för AIK). Abraham missar dock matchen mot BP.

Matchen startar klockan 17:30 på Gamla Ullevi.