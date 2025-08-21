JUST NU: Så startar MFF i playoff-matchen

Malmö FF ställs mot Sigma Olomouc i Europa League-playoff.

Matchen startar 19.00.

Så ställer de himmelsblå upp.

Malmö FF åkte ur Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn. Nu väntar playoff-möte mot tjeckiska Sigma Olomouc för att ta sig till Europa League. Den första matchen spelas på Eleda stadion i Malmö.

Inför kvällens playoff-match står det klart att MFF tvingas böta totalt 1,2 miljoner kronor för händelser i CL-matcherna mot FCK.

MFF-tränaren Henrik Rydström gör två förändringar från matchen mot Halmstad. Nyförvärvet Andrej Djuric startar på bänken och ersätts av Pontus Jansson. Samtidigt ersätter Gabriel Busanello Johan Karlsson.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren – Bolin, Haksabanovic, Ali – Gudjohnsen

Sigma Olomouc: Koutny – Slavicek, Sylla, Kral, Slama – Spacil, Breite – Navratil, Langer, Tkac – Vasulin