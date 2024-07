ANNONS

Ikväll ställs Christer Mattiassons Sirius mot Malmö FF – för andra gången på en dryg vecka.

Förra gången slutade det med MFF-seger efter sent avgörande, nu väntar ett ännu tuffare möte.

– Det är tufft att möta de en gång men två gånger på raken… Hemma är de extremt starka, säger han till FotbollDirekt.

Ikväll spelar Malmö FF mot Sirius på Eleda Stadion. För en dryg vecka sedan möttes samma lag men i Uppsala och på Studenternas IP. Den gången ledde Sirius matchen med två mål, släppte in två, gjorde ett till och släppte till sist in ytterligare två. Matchen slutade alltså med Malmö-seger, 4–3. Idag är det dags igen, därför passade vi på att fråga Sirius huvudtränare Christer Mattiasson om just det.

– Vi hade turen att få dem två gånger, men vi fick dem inte hemma två gånger, det är synd. Det hade de kunnat bjuda på, säger Mattiasson och skrattar.

Hur ska det bli att möta MFF igen med tanke på förra veckans resultat?

– Det är väl tufft att möta dem en gång men två gånger på raken… Hemma är de extremt starka och de leder serien. Vi har en stor utmaning framför oss.



Med en veckas distans till det som hände på Studenternas har Christer Mattiasson en tämligen positiv bild på hur de tog sig an, och spelade, den matchen.

– Det var många saker som var positivt i matchen. Hur vi tar oss an Malmö, att vi inte var fega och backade hem. Sen får vi se vad vi lägger för taktik borta. Jag tyckte ändå att vi var rätt modiga men att vi tyvärr inte kunde försvara ledningen på ett sätt som vi önskade. Det är väl det som känns, ska man vinna mot Malmö behöver man få in den här sista bollen som tog i insida stolpen istället. De är ett bra fotbollslag och vi gjorde en hygglig match. Det gav oss inte mycket mer än en bra känsla.

Hur omvandlar man den känslan till det som komma skall?

– Det är som alltid. Oavsett resultat finns det alltid saker vi kan trycka på som är bra i matcherna. Sedan behöver vi givetvis vara bättre i de individuella prestationerna när det kommer till det egna straffområdet – för det var där vi förlorade matchen. Vi var inte riktigt synkade på det sättet vi önskar. Det är bara att förbättra de sakerna och det har vi jobbat med under veckan.

Sedan den allsvenska återstarten har IK Sirius hunnit spela tre matcher. Mjällby borta där de förlorade med 2–3 efter sent avgörande. Gais hemma som de slog med 3–1 och Malmö hemma förra helgen. Två av dessa är uddamålsförluster där Sirius har släppt in sena mål.

Det är ingen lätt fråga att svara på, men hur kommer det sig?

– Mjällby borta är inte heller någon lätt match. Där gör vi en bra match och är värda en poäng men den straffen som de får i sista sparken är tufft att få emot sig mentalt. Jag tycker att vi studsade tillbaka på ett bra sätt mot Gais där det var mycket kamp. Där vinner vi kampen i matchen och gör mål i rätt lägen som gör att vi får en bra matchbild. De lagen vi har mött har legat i toppen allihopa och vi fick inleda juli med fyra tuffa matcher.

Har ni lagt någon tankeverksamhet kring att ni har släppt in sena mål i två av matcherna?

– Nej. Som jag sade, straffen lägger jag på någon annan i det här fallet. Den gjorde att vi inte fick med oss en poäng. Att Malmö gör mål i slutet av matchen alltså, de har ju en otroligt bredd i truppen och när de gjorde sina byten kunde vi kanske inte matcha upp det på sättet vi önskade. Det handlar mer om Malmös kvalitet i förra matchen tycker jag. Att vi inte skulle orka tvivlar jag på, det kan jag säga dig.

Efter 15 spelade matcher befinner sig Sirius på en niondeplats med 18 inspelade poäng. Upp till Mjällby, som i skrivande stund ligger trea, skiljer det elva poäng. Ner till Kalmar FF som ligger på kvalplats skiljer det två.

– Det är väl fem lag som ligger på 18 poäng eller någonting. Det är jämnt och det är tufft. Varje poäng är viktig för att inte hamna i något moment som är stress eller hantera de bitarna. För oss handlar det om att omfamna varje match som det är. Vi har allt att vinna när vi åker till Malmö, helt enkelt.

Hur viktigt vore tre poäng i morgon för att distansera sig något från botten?

– När det är så här jämnt så kommer de närmaste fem-sex omgångarna att vara mer viktiga över tid än de enskilda matcherna. Varje poäng är viktig, vi åker dit med god känsla och allt att vinna.