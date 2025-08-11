Alexander Isak fortsätter att träna på egen hand.

Nu har också Newcastle gett de intresserade klubbarna ett ultimatum för att begrunda en affär.

130 miljoner pund plus bonusar, skriver Chronicle Live.

Det blir ingen Alexander Isak till Liverpool denna sommar – om man får tro rapporterna från brittiska Telegraph i lördags.

De skrev nämligen under lördagen att Newcastle har satt stopp för en försäljning och även gjort spelaren medveten om detta. Detta efter att klubben uppges ha nobbat ett miljardbud på anfallaren.

Dessa uppgifter kommer alltså efter en lång historia om hur Isak först annonserat att han vill lämna ”The Magpies” för ett nytt äventyr under sommaren, för att sedan inte resa med laget på deras försäsongsturné i Asien, istället rest till Baskien för att träna på egen hand och sedan återvänt. Väl tillbaka i England har Isak hållits utanför lagträningen då klubben anser att hans beteende inte har varit i enlighet med deras riktlinjer – varpå rapporter gjorde gällande att svensken inte hade något problem med det.

Nu uppdaterar Chronicle Live kring svenskens situation i Newcastle. De skriver att Isak fortsatt tränar på egen hand i väntan på en eventuell flytt. Detta uppger lokaltidningen samtidigt som de skriver att Premier League-klubben har gett de intresserade klubbarna ett ultimatum för att begrunda en affär.

Inga oseriösa bud och en prislapp på omkring 130 miljoner pund plus bonusar – som kan räcka till för en affär.

Om det blir en flytt eller inte för Alexander Isak återstår att se. Chronicle Live skriver att dörren till Newcastle fortsatt står på glänt inför lördagens premiär i ligan.









