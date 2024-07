ANNONS

Under fredagskvällen kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby slutförandlar med Standard Liege i Belgien om en övergång för Viktor Djukanovic.

Nu uppges klubbarna vara överrens och yttern flyger till Belgien under måndagen för läkarundersäkning.

Det rapporterar Expressen under söndagen.

Hammarby IF spelar mot Mjällby AIF under söndagseftermiddagen. Då saknas Viktor Djukanovic, 20, från matchtruppen.

”Hammarby är i slutförhandlingar med en utländsk klubb om Viktor Djukanovic - därav ställs han utanför dagens matchtrupp”, skrev klubben via sina officiella kanaler.

Under fredagskvällen kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby låg i slutförhandligar med belgiska Standard Liege om en övergång för 20-åringen.

Nu rapporterar Expressen att Hammarby är överrens med belgiska den belgiska klubben. Djukanovic uppges lämna Stockholm och flyga till Belgien för läkraundersökning och kontraktskrivning under måndagen.

Standard Liege slutade på en tiondeplats i Jupiler League förra året. Viktor Djukanovic står noterad för 37 allsvenska matcher med Hammarby. På dessa har yttermittfältaren gjort 13 mål och en assist.