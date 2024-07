Noah Christoffersson gjorde hattrick: "Riktigt skönt"

ANNONS

Örgryte ställdes mot IK Oddevold på Gamla Ullevi.

Hemmalaget vann en målrik tillställning – till stor del genom Noah Christofferssons hattrick.

– Riktigt skönt. Riktigt, riktigt skönt, säger Noah Christoffersson till Max.

Örgryte IS tog emot IK Oddevold i Superettans bottenstrid. Efter 16 minuter tog hemmalaget ledningen via en långboll och välplacerat avslut. Målskytt? Noah Christoffersson. Strax innan pausvila kvitterade Oddevold genom Hans Alexander Almqvist. Tio minuter in i andra hade bortalaget vänt på matchen när Adam Engelbrektsson gjorde 2-1. Fem minuter senare fick Örgryte en straffspark som Jonathan Azulay slog in från elva meter.

En minut senare hade Örgryte vänt på matchen och tagit ledningen. Skott utifrån, välplacerat invid den vänstra stolpen. Målskytt? Noah Christoffersson. Två mål i sin tredje start för året, men fler skulle det bli. I den 86:e minuten fullbordade han sitt hattrick genom att brotta sig till bollen i straffområdet och placera in den vid den högra stolpen. Efter matchen var anfallaren minst sagt nöjd över sin instats.

– Riktigt skönt, Riktigt, riktigt skönt. Jag har inte spelat så mycket på sistone så det var skönt att få göra tre också, säger Christoffersson till Max.

Av hans tre mål för kvällen var han mest nöjd med ett av dem.

– Det andra, för det är direkt efter att vi gör 2-2, så det måste jag säga.



Inför matchen fick 25-åringen direktiv från sin tränare Andreas Holmberg.

– Nej det var att jag skulle fokusera på försvarsspelet mest och vara kompakt där. Sedan skulle resten lösa sig. Det var egentligen det vi snackade om.

För hemmalaget betyder resultatet att de klättrar upp till en tolfteplats i tabellen. Oddevold är på 14:e plats.