Uppgifter: Roma lånar in Jadon Sancho

Jadon Sancho kan lämna Manchester United för Serie A.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har United accepterat ett bud från Roma.

Jadon Sancho tillbringade förra säsongen på lån i Chelsea – men återkomsten till Manchester United ser ut att bli kortvarig. Den engelske yttern har ryktats till flera klubbar under sommaren.

Nu rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano att Manchester United kommer att acceptera ett bud från Roma för ett låneavtal med köpoption.

Samtidigt rapporterar Romano att de väntar på Sancho att bestämma sig om han vill göra flytten eller inte.

Det har tidigare rapporterats om italienskt intresse för 25-åringen. Då från Inter som uppgavs vilja värva honom innan transferfönstret stänger.

Sanchos kontrakt med United sträcker sig till sommaren 2026.