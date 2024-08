Officiellt: Stensson klar för Djurgården

ANNONS

Daniel Stensson är klar för Djurgården.

Det står klart efter att Blåränderna presenterat mittfältaren under tisdagskvällen.

– Känslan är otrolig, det är mina drömmars lag säger Stensson på Djurgårdens hemsida.



Igår var de uppgifter. Idag, under tisdagseftermiddagen stod det klart. Daniel Stensson är klar för Djurgården, det meddelar klubben via sin hemsida. Den tidigare Sirius-kaptenen har varit ryktat till Blåränderna under en längre tid och nu är övergången fastställd.

– Känslan är otrolig. Det här är min moderklubb och mina drömmars lag, så det känns fantastiskt att vara här igen, berättar Daniel till Djurgårdens hemsida och fortsätter:

– Jag fick reda på intresset för en dryg vecka sedan och jag var tydlig med att det är hit jag vill. Det är som sagt min moderklubb som mitt hjärta klappar för så när Djurgården la första budet var jag rak och tydlig med Sirius om att det är det här som jag vill. Sedan blev det en lite längre process än vad jag hade velat, men det känns skönt att allt är klart nu.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

– Daniel har ju varit ute på en vandring runtom i olika klubbar där han startat kontinuerligt och han har utvecklats i varje klubb. Under de senaste två säsongerna i Sirius har han växt fram ytterligare som en väldigt skicklig fotbollsspelare och en ledare för laget, med kaptensbindeln på armen, säger han till hemsidan och fortsätter:

– Daniel är ju en riktig djurgårdare och järnkamin som har DIF som moderklubb. Så det känns väldigt roligt att hans stora dröm nu går i uppfyllelse när han återvänder till Djurgården och får spela inför DIF-supportrarna.

Stensson säger även detta på Sirius hemsida:

- Först och främst vill jag rikta ett extremt stort tack till alla våra kära supportrar som stöttat oss i vått och torrt under mina två år i klubben. Det största tacket går dock till våra underbara spelare och ledare som förgyllt varenda dag med hårt jobb och mycket skratt! Det har varit en fantastiskt tid där vi tillsammans tagit Sirius till nästa kliv och jag är säker på att den positiva trenden fortsatt kommer gå extremt starkt! Det har varit en stor ära att få bära kaptensbindeln i en sådan anrik klubb som Sirius och även fast jag förstår att den här övergången väcker känslor så hoppas jag att vi alla en dag kan titta tillbaka på dessa år med ett leende på läpparna! Jag önskar er all lycka!

Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag:

- Även om Danne har varit en kontinuerlig startspelare för oss i två års tid så var vi inte beredda på Djurgårdens intresse för honom. Vår spontana reaktion var såklart att vi ville behålla honom, men när Djurgården blev konkreta och vi började diskutera internt så såg vi ganska snabbt möjligheterna med en eventuell försäljning. Nu har vi kommit upp i nivåer som vi är väldigt nöjda med och vi hade inte gjort det här om vi inte tycker att det är det bästa för Sirius Fotboll. Vi tackar Danne för de här två åren.



Stensson anslöt från Gif Sundsvall till Sirius sommaren 2022. Han har sedan dess gjort fyra mål och elva assist, på 61 matcher för Uppsalaklubben.