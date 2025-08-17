Häckens överkörning – krossade Växjö

Häcken visade ingen nåd.

Den damallsvenska serieledaren körde över Växjö med hela 5–0.

✔️ Matchrapportern är delvis framtagen med hjälp av AI.

Segertåget fortsätter för BK Häcken. Mot Växjö borta på Spiris Arena 1, Växjö på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–0 (1–0) och har nu åtta segrar i rad i Damallsvenskan.

Felicia Schröder gjorde avgörande målet

BK Häcken gjorde första målet. Felicia Schröder gjorde målet på pass av Monica Jusu Bah, redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen ökade Tabitha Tindell BK Häckens ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Tabitha Tindell träff på nytt framspelad av Felicia Schröder och ökade ledningen för BK Häcken.

I 62:a minuten slog Anna Anvegård till, och gjorde 0–4.

BK Häcken gjorde också 0–5 genom Monica Jusu Bah i 72:a minuten.

Nästa motstånd för Växjö är Rosengård. Lagen möts fredag 22 augusti 19.00 på Malmö IP. BK Häcken tar sig an IFK Norrköping hemma lördag 23 augusti 16.00.

Växjö–BK Häcken 0–5 (0–1)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (20) Felicia Schröder (Monica Jusu Bah), 0–2 (48) Tabitha Tindell, 0–3 (61) Tabitha Tindell (Felicia Schröder), 0–4 (62) Anna Anvegård, 0–5 (72) Monica Jusu Bah.

Varningar, BK Häcken: Jóhanna Fossdalsá Sørensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 2-1-2

BK Häcken: 5-0-0

Nästa match:

Växjö: FC Rosengård, borta, 22 augusti

BK Häcken: IFK Norrköping FK, hemma, 23 augusti