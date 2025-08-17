TRE PUNKTER: ”Vilken prestation – drömcomeback på Grimsta”

STOCKHOLM. IK Sirius tog tre blytunga poäng mot BP i Stockholm.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling var på plats och kommer här med tre punkter efter matchen.

Onödigt dramatiskt för Sirius

Ledning med 1–0 och 2–1, men ändå höll IK Sirius på att strula till det.

Efter förra omgångens seger mot Halmstads BK kändes det som att det är nu det vänder för IK Sirius och den känslan tar jag även med mig efter dagens match, men det finns fortsatt mycket att slipa på.

Försvarsspelet vid båda BP:s kvitteringsmål lämnade en del att önska och lyckas Uppsalaklubben lösa defensiven tror jag kontraktet kommer att säkras tämligen enkelt, för offensiven är bra nog för att vinna matcher så länge inget ges bort gratis.

Hatten av för Oscar Krusnell

Matchens prestation denna söndag? Ja det stod den förre BP-spelaren och Sirius sommarvärvning Oscar Krusnell för.

Ytterbacken tog emot bollen på egen planhalva, satte fart och kunde vackert dribbla sig fram innan han satte spiken i kistan med sitt 4–2.

Jag vågar tro att Krusnell själv inte hade kunnat tänka sig en bättre comeback på sin gamla hemmaplan, som grädde på moset utnämndes han sen till matchens lirare i bortalaget.

Oscar Krusnell står för ett otroligt solonummer när han dribblar hela vägen från egen planhalva fram till 4-2 till Sirius! 🔵⚫



📲 Se Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/9FfW3jVkOQ — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 17, 2025

Frågan är om inte BP är allsvenskans mest underhållande lag

Vill du se mycket mål och offensiv fotboll? Ja då är det bara att åka till Grimsta.

Redan på förhand kändes det som att det skulle bjudas på en hel del offensivt godis denna söndag på Grimsta och den känslan var ju inte fel.

Bortsett från BP:s match mot Öster förra veckan (som i sig inte var tråkig) så har de fyra raka matcher med minst fem mål.

Visst kan en taktiskt välspelad 0–0-match också vara underhållande, men samtidigt måste målgarantin när BP är inblandad lyftas, även om kan tänka mig att Stockholmsklubben ibland skulle föredra lite lugnare och bekvämare matcher.