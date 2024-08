ANNONS

Premier League går inte längre att se på en streamingplattform.

Från och med i år krävs det två olika.

– Det öppnar upp tillgång till sporten för fler kunder, säger Martin Backlund, Managing director på Prime Video i Norden, till FotbollDirekt.

Under fredagskvällen sparkas en ny säsong av engelska Premier League igång, när Manchester United tar emot Fulham. Som alltid inför en ny säsong är förväntningarna stora och spänningen är hög.

När den nya säsongen drar igång gör den det på ett lite annorlunda sätt. Tittare kommer nämligen inte kunna se samtliga matcher på en streamingplattform – det kommer krävas två. Det är Amazon Prime som har köpt sig in på marknaden och plattformen har numera exklusiva rättigheter till en match per omgång.

– Det är lite pirrigt, men mest för att vi har höga förväntningar. Jag ser fram emot det väldigt mycket, säger Martin Backlund, Managing director på Prime Video i Norden, till FotbollDirekt.

Han fortsätter:

– Allt har hänt väldigt snabbt, men det känns också som att vi har väntat länge på att hitta ett sätt att få in sport som fungerar och kan bli stort och värdefullt för kunder. Det känns väldigt kul att ”it's about to happen”.

Backlund har arbetat inom Amazon i tolv år. Han har spenderat en stor del av sin karriär på den brittiska marknaden och är väl medveten om den höga efterfrågan på Premier League-fotboll.

– Vi har gjort en hel del undersökningar och velat förstå oss på svenska kunder. Vilken sport är viktig? Är det fotboll? Vilken fotboll? Då kom vi fram till att engelsk fotboll är ”the big one” – och just de stora lagen. Det var mycket som kändes som att det passade väldigt, väldigt bra, säger han.

”Inga planer på att öka priset”

Premier League-säsongen 2024/25 kommer fortsatt att TV-sändas på streamingtjänsten Viaplay – men matcherna klockan halv två på lördagar kommer enbart gå att se på Prime. Totalt sänder tjänsten 38 matcher under säsongen; en match från varje omgång av ligaspelet.

Marco Foroni, BojanDjordjic, Martin Backlund. Foto: Prime Video.

– Vi brukar inte köpa in hela ligor, det blir för mycket. Vi vill köpa något som vi kan paketera in i Prime men utan att öka priset. Då måste vi ta en ”slice”, säger Backlund och fortsätter:

– Sedan ville vi hitta något konsekvent. Det är lätt att komma ihåg att matchen klockan 13:30 på lördagar går på Prime. Det är under hela säsongen och det blir inte så att man hoppar mellan olika dagar.

Är priset på tjänsten fast eller kan det komma att ändras?

– Vi har inga planer just nu på att öka priset, men det beror på vilken tidshorisont man tar det över.

Viaplay, som ägs av ekonomiskt krisande Nent, har sålt en del av Premier League-rättigheterna till Prime. Martin Backlund beskriver affären mellan parterna:

– Det var många delar att få ihop, och det är klart att sådana samtal är komplexa. Det är mycket man ska lista ut. Vi känner att vi har ett bra partnerskap med dem och vi ser fram emot att jobba tillsammans med dem på produktionen av Premier League. Det känns bra.

Kritiken

Det nya upplägget har rört upp starka känslor bland tittare och kunder. Helt plötsligt räcker det inte med en streamingtjänst för att se PL-matcherna, och tittare som inte vill riskera att missa sitt lags nästa match måste lägga till Prime i sitt utbud.

Hur ställer sig Prime till kritiken?

– Vi vill inte bara köra en enkel copy-paste. När vi tar matcherna vill vi lägga till någonting till användarupplevelsen. Vi vill tillföra någonting till matcherna och till upplevelsen att se dem, säger han och fortsätter:

– Vi lägger till det i Prime och om du jämför den kostnaden med de stora sportpaketen är det en liten andel. Jag tror att det öppnar upp för fler kunder, som kanske inte vill se hela Premier League men som kommer att uppskatta att kunna se en match i veckan för 59 kronor i månaden. På det sättet öppnar det här upp tillgång till sporten för fler kunder.

Prime kommer att ingå i olika TV-paket och tittare kan samla alla sina streamingtjänster på samma plats. Det menar Backlund gör det smidigare för kunderna.

– Som du säger finns det många olika streamingtjänster. Men vi går med i de här paketen och det blir enklare för kunder att kunna hitta det de vill på ett ställe. Sedan förändras priser på andra paket, och många andra paket ligger på en helt annan nivå (prismässigt, reds. anm.).

Kan du förstå kritiken?

– Som jag sa går vi med i de här paketen. Är du Telia-kund, till exempel, och har ett sportpaket så har du tillgång till allt där, avslutar Backlund.

Prime kommer att sända sin första Premier League-match under lördagen. Det är Ipswich Town som tar emot Liverpool.

Kommande matcher på Prime Video:

17 augusti – 13:30 Ipswich Town vs Liverpool

24 augusti – 13:30 Brighton vs Manchester United

31 augusti – 13:30 Arsenal vs Brighton

14 september – 13:30 Southampton vs Manchester United

21 september – 13:30 West Ham vs Chelsea

28 september – 13:30 Newcastle vs Manchester City

5 oktober – 13:30 Crystal Palace vs Liverpool

19 oktober – 13:30 Tottenham Hotspur vs West Ham

***

