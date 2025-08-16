Officiellt: Omari Hutchinson klar för Nottingham Forest

Nottingham Forest förstärker offensiven.

Denna lördag står det klart att man värvar Omari Hutchinson.

Nottingham Forest spetsar offensiven.

Denna lördag så meddelar Nottingham Forest att Omari Hutchinson ansluter från Ipswich Town.

– Jag är väldigt exalterad över att vara här och jag kan inte vänta på att sätta igång, säger nyförvärvet via klubbens hemsida.

Hutchinson uppges köpas loss för 37,5 miljoner pund, vilket motsvarar omkring 468 miljoner kronor.

Hutchinson har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2030 med Nottingham.