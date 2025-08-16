Bakslag för Celta Vigo – Starfelt missar premiären
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Celta Vigo premiärspelar i La Liga imorgon.
Då får man klara sig utan Carl Starfelt.
Svensken uppges ha drabbats av en muskelskada.
Celta Vigo kliver in i La Liga-säsongen imorgon då man tar emot Getafe. Mot huvudstadsklubben kommer man dock tvingas klara sig utan Carl Starfelt.
Den svenske mittbacken finns inte med i matchtruppen, detta då han enligt Marca drabbats av en muskelskada i baksida lår.
Celta Vigos andra svensk, Williot Swedberg, är uttagningsbar till morgondagens match.
Starfelt som under sommaren ryktats vara aktuell för italienska Como noterades ifjol för 28 framträdanden i La Liga.
Den här artikeln handlar om: