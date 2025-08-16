TV: Kristianstad vann Skånederbyt – trots ”spökmål” från Rosengård

Skånederby denna lördag.

Kristianstad DFF tog emot FC Rosengård.

Det var även hemmalaget som drog det längsta strået.

Vad tycker du, korsade bollen mållinjen eller inte? Ja, det är mål.

Nej, bollen är inte över linjen. Ja, det är mål.

Nej, bollen är inte över linjen. 0 Votes

Denna lördag så har vi bjudits på ett Skånederby i damallsvenskan, Kristastad DFF mot FC Rosengård.

Hemmalaget var först med att slå till då Emma Petrovic satte dit 1–0 i den 34:e minuten.

Kristianstads ledning utökades sedan direkt i andra halvlek då Alice Egnér målade.

Rosengård reducerade kort därefter genom Emma Pennsäter, vars nick bedömdes ha korsat mållinjen, trots protester från hemmalaget.

Närmare än så kom dock inte Rosengård utan Kristinestad höll undan.

Se höjdpunkter och Rosengårds ”spökmål” i spelaren ovan.