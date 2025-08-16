TV: Sunderlands succé – slog West Ham komfortabelt
Sunderland är tillbaka i Premier League.
Idag var det dags för premiär och man imponerade direkt.
Detta genom att slå West Ham med 3–0.
Sunderland har vunnit i Premier League, det är en mening som kan skrivas för första gången på åtta år.
PL-nykomlingarna inledde sin comebacksäsong mot West Ham denna lördag och den inleddes verkligen på bästa sätt.
Den första halvleken slutade i och för sig mållös på Stadium of Light, men i den andra halvleken lossnade det för Sunderland.
Eliezer Mayenda gav hemmalaget ledningen, ledningen utökades av Dan Ballard och på stopptid fastställde inhopparen Wilson Isidor slutresultatet till 3–0.
