Peking besegrade Elfsborg – Traustason hjälte

IFK Norrköping mot IF Elfsborg.

Då tog IFK Norrköping tre viktiga poäng.

Matchhjälte för hemmalaget blev Arnor Traustason.

IFK Norrköping mot IF Elfsborg denna lördag på Platinumcars arena.

Och hemmalaget höll på att få en riktig drömstart, först var Lushaku nära att ge hemmalaget ledningen, men hans avslut blockerades. Sedan fick Moberg Karlsson se ett avslut styras ut till hörna.

Matchinledningen i Norrköping fortsatte att vara händelserik och efter Pekings försök direkt i starten så var det Elfsborg som hotade.

Först genom Wikström som tvingade Eriksson till en fin parad och sedan genom Yegbe som nickade precis utanför.

Efter den intensiva matchinledningen så skulle vi också få ett rätt så tidigt mål, för i den 18:e minuten satte David Moberg Karlsson bollen i mål.

I den 25:e minuten var sedan bortalaget nära att kvittera, men David Andersson stod för en fin räddning på Sigurpalssons avslut.

Det fortsatte att hända en hel del under den andra halvan av den första halvleken, men några fler mål bjöds det inte på.

Peking gick således in i pausvila med en 1–0-ledning.

Tidigt i den andra halvleken hade Peking mycket väl kunnat tilldömas en straff, Sigurpalsson gjordes ner och på reprisbilderna såg islänningen ut att fällas på straffområdeslinjen, som tillhör straffområdet, men istället fick hemmalaget en frispark.

Tempot fortsatte att vara högt även under den andra halvleken och i den 68:e minuten kom matchens andra mål, detta då Sigurpalsson nickade in 1–1.

Glädjen blev dock inte allt för långvarig för bortalaget.

Tio minuter efter kvitteringen tilldömdes Peking en straff då Wenderson tog bollen med handen. Traustason tog hand om straffen och rullade säkert in 2–1 till hemmalaget.

Elfsborg jagade en kvittering i slutet, men Norrköping stod emot och tog tre viktiga poäng.

STARTELVOR:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati – Watson – Sögaard – Baggesen – Lushaku – Traustason – Höög Jansson – Moberg Karlsson – Nyman – Sigurgeirsson.

IF Elfsborg: Eriksson – Holmén – Wikström – Yegbe – Larsson – B.Zeneli – Wenderson – Hedlund – Östman – Ihler – Sigurpalsson.