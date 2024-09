Stanley Wilson har skrivit på för AIK: “Mitt nya hem”

ANNONS

Det var på tal under en lång tid och allt pekade på att AIK skulle värva Stanley Wilson när han fyllde 18 år.

Dagen efter att kenyanen blev myndig blev det även så. I söndags gjorde han även debut när “Gnaget” besegrade Värnamo med 1-0.

– Att få göra min debut som 18-åring i ett seniorlag, jag var väldigt peppad, säger Wilson till FotbollDirekt.

Den 21 augusti fyllde Stanley Wilson 18 år. Dagen efter presenterades han av AIK i vilken klubb han kommer att tillhöra de kommande tre och ett halvt åren. Efter tisdagens träningspass på Karlberg möter en timid, vänlig och ung Stanley Wilson FotbollDirekt – och talar varmt om hans nya klubb.

– Jag är så tacksam och glad över det här. Det är ett stort steg för mig. Jag gläds mycket åt att ha ett proffskontrakt med AIK, säger Stanley Wilson till FotbollDirekt.

Innan du skrev på ditt proffskontrakt har du tränat med AIK under ganska lång tid. Hur känner du över att tillhöra dem “på riktigt”?

– För mig är AIK mitt nya hem och min nya familj. Jag älskar gästfriheten i AIK, de är väldigt välkomnande. Jag älskar det verkligen här.

Att Stanley Wilson, från Nakuru i Kenya, trivs så bra i AIK menar han beror mycket på hans lagkamrater. Av dessa finns det en han trivs extra bra med.

– De allra flesta i laget är erfarna spelare och har bemött mig, med vetskap om att jag är en ung och lovande spelare, på ett bra sätt. De ger verkligen allt för att jag ska bli bättre.

– Jag tror det är Lamine Dabo, japp.

Vad har du att säga om hans framfart under de senaste matcherna?

– Han har varit helt enastående på planen. Han är en av mina bästa spelare och jag tycker verkligen om att se honom spela.

Det är inte bara Lamine Fanne Dabo som har fått speltid på AIK:s innermittfält. När de svartgula mötte IFK Värnamo under söndagen lämnade Fanne sent återbud. I halvtid fick även Stanley Wilson komma in, och göra tävlingsdebut i AIK.

– Jag var förberedd både fysiskt och psykiskt från träningarna. Jag var väldigt nyfiken på hur det skulle kännas och har väntat spänt på det ögonblicket – och det kom faktiskt.

Och hur kändes det när du sprang in på planen?

– Jag kände mig väldigt glad. Du vet, att få göra min debut som 18-åring i ett seniorlag, jag var väldigt peppad.

Hur gick det för dig och för laget tycker du?

– För laget tycker jag att det inte var den bästa prestationen AIK har stått för men alla kämpade hårt för att ta en 1-0-seger.

När Stanley Wilson gjorde sin debut i AIK-tröjan tog laget sin femte raka seger. Det gör AIK:s unga mittfältare glad då han vet vilket jobb de lägger ned.

– Segern är ett plus för hela laget och det jobb de har lagt ner med tränarteamet. Det är ett gott betyg för alla i laget.

Något annat som är nytt för Stanley Wilson är att bo och leva i Sverige. Ett land han har fattat tycke för trots skillnaderna jämfört med Kenya.

– Jag tycker att det är ett coolt land. Jag gillar verkligen välkomnandet från alla och från AIK-familjen. Det känns som att många i Sverige håller sig lite för sig själva och är väldigt ärliga och snälla.

Hur är det med klimatet på vintern?

– Det är något av det galnaste jag har upplevt, säger han, skrattar och fortsätter:

– Väldigt, väldigt kallt. Jag har aldrig sett eller rört vid snö förut under hela mitt liv. Det var… Jag fattade inte att jag tränade, med snö bredvid mig!

Hur anpassade sig din kropp till det?

– När vi förberedde oss för träning brukade jag ta på mig byxor, handskar och skydd för halsen.

Vad gäller Wilsons ambitioner med AIK handlar det först och främst om att lyckas i och med klubben.

– Jag vill bli framgångsrik med AIK.

– Efter några år kanske jag får någon bra deal utomlands.

Har du någon favoritklubb?

– För mig hade det varit en dröm att spela för Arsenal i Premier League, säger Wilson.