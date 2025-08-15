JUST NU: Liverpool utökar genom Gakpo

Liverpool möter Bournemouth i premiären av Premier League.

Det står 2–1 till Liverpool.

Premier League-säsongen är i gång. Det är de regerande mästarna Liverpool som tar emot Bournemouth på Anfield.

Inför avspark hyllades förre Liverpool-spelaren Diogo Jota och hans bror Andre Silva, som omkom i en bilolycka i början av juli, med en tyst minut.

Det var hemmalaget som kopplade grepp om matchen. Redan i den fjärde minuten avlossade årets förre skyttekung Mohamed Salah ett hårt skott som räddades av Djordje Petrovic.

Efter dryga halvtimmen pausades matchen efter att Bournemouths stjärna Antoine Semenyo fått rasistiska kommentarer riktade mot sig, enligt Sky Sports.

Liverpool skulle komma att spräcka nollan i premiären och det blev ett PL-debutmål av anfallaren Hugo Ekitike, som firade med att visa upp nummer 20 med händerna. Samma nummer som Diogo Jota bar i Liverpool.

– Vilken start han har gjort på sin Liverpoolkarriär, säger klubbikonen Jamie Carragher till Sky Sports.

I den andra halvleken tog det bara fyra minuter innan Cody Gakpo utökade till 2–0 till Liverpool. Nederländaren firade likt Ekitike, med att hedra Jota.

I den 64:e minuten svarade Bournemouth med en reducering till 2–1 genom Antoine Semenyo.

Matchen pågår

Startelvor:

Liverpool: Becker – Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Bournemouth: Petrovic – Smith, Diakite, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Brooks, Tavernier – Evanilson