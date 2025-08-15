Officiellt: Coman klar för Al Nassr

Bayern München säljer Kingsley Coman.

Fransmannen är klar för saudiska Al Nassr.

Kingsley Coman lämnar Bayern München efter tio år.

Fransmannen går till Al Nassr i Saudiarabien.

– Vi vill tacka Kingsley Coman från djupet av våra hjärtan för en unikt framgångsrik tid tillsammans, säger Bayern-toppen Max Eberl i ett uttalande.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på lite över 30 miljoner euro (nästan 334 miljoner kronor).

Kingsley Coman noterades för 72 mål och 71 assist på 339 matcher för Bayern München. 29-åringen tog totalt 21 titlar under sin tid i klubben.