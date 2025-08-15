Succé för Sjöstrand – matchvinnare för nya klubben

Oscar Sjöstrand vann matchen för SC Cambuur i nederländska högstaligan.

Den förre Sandviken-spelaren gjorde matchens enda mål.

Oscar Sjöstrand, 20, lämnade Sandviken och superettan för SC Cambuur i Nederländerna för en månad sedan.

Under fredagen spelade Cambuur mot Top Oss och svensken presenterade sig direkt. Sjöstrand hittade målet redan efter sex minuter vilket även blev hans första i den nya klubben. Svensken byttes edan ut i den 61:a minuten.

Fler mål blev det inte i matchen och SC Cambuur vann med 1–0.

Cambuur ligger på en tionde plats i Eerste Divisie.

