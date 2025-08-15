Sky: Leverkusen erbjuder Nilsson Lindelöf kontrakt

Victor Nilsson Lindelöf är kontraktslös.

Nu har tyska Bayer Leverkusen erbjudit mittbacken ett kontrakt.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg

Victor Nilsson Lindelöf lämnade Manchester United efter förra säsongen. Svensken har varit kontraktslös sedan dess.

Nu rapporterar tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg att den tyska storklubben Bayer Leverkusen har erbjudit Nilsson Lindelöf ett kontrakt. Enligt Plettenberg gäller det föreslagna avtalet till sommaren 2026, med option på förlängning ett år.

Tidigare uppgifter kopplar även svensken till Celta Vigo.

”VNL” gjorde 284 matcher för Manchester United.