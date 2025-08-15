Uppgifter: AIK värvar Sirius-talang

AIK gör klart med en talang.

”Gnaget” värvar Josiah Awerosuoghene Egbedi från Sirius.

Detta enligt Fotbolltransfers.

AIK ser ut att göra ytterligare en värvning.

Enligt Fotbolltransfers har ”Gnaget gjort klart med Sirius-talangen Josiah Awerosuoghene Egbedi. Båda parterna är överens och nyförvärvet kommer att presenteras inom kort, enligt sajten.

Fotbolltransfers rapporterar även att storklubbar som Juventus, Torino och Benfica har varit ute efter 16-åringen – men han ska ha nobbat.

Egbedis tid i AIK kommer att inledas i klubbens akademi.