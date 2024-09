AIK håller rekordtakt – flest både hemma och borta

ANNONS

AIK leder publikligan 2024 stort före Hammarby.

Därmed går de mot ny seger i publikligan – och nytt allsvenskt rekord.

Därtill är svartgula supportrar bäst även på bortaplan.

I fjol återtog AIK tronen som publiketta i allsvenskan, efter att Hammarby varit flest i flera år i följd.

Detta ser nu på nytt att återupprepa sig då Gnaget just nu leder med nästan 3 000 fler åskådare i snitt på läktarna, mot just Bajen.

AIK har i skrivande stund ett snitt på 26 568 mot de grönvitas snitt på 23 748.

Utöver att just nu vara suveräna på publiktoppen, håller klubben just nu ett snitt som om det håller i sig betyder nytt allsvenskt publikrekord över en säsong.

Rekordhållare just nu är Bajen med 26 372 från 2022.

Men mer svartgul finfin läsning finns det även kring supportrarnas resande runt i det avlånga landet Sverige.

Inget annat lag har heller högre snitt på bortaplan än AIK, enligt Unibet. Då är en av dessa bojkotten mot BP på Grimsta i våras, inräknade.

Vidare har svartgult varit involverat i sex av de tio högsta publiksiffor i år.

Högsta publiksiffran hittills är AIK mot Djurgården i vårderbyt på nationalarenan. Då var det 44 734 åskådare på plats. Den näst högsta var deras premiär mot Västerås SK på Strawberry arena, med 36 606 på plats.

AIK:s supportrar under lagets bortamatch mot IFK Värnamo, den 31 augusti 2024. FOTO: Bildbyrån.

***

Topp 5 högsta publiksnitt i allsvenskan:

AIK – 26 568 Hammarby – 23 748 Djurgården – 21 354 Malmö FF – 20 412 IFK Göteborg – 16 738

***

