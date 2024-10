"Fantastiskt att se" – Christiansens gläds åt Bolin och Nanasis framfart i Blågult

ANNONS

Sebastian Nanasi, Hugo Bolin och Hugo Larsson var alla en del av det svenska A-landslagets trupp under oktobersamlingen.

Det är ett kvitto på att Malmö FF gör någonting bra – och som lagkapten Anders Christiansen gläds åt.

– Det är otroligt bra och det tror jag inte bara jag, utan hela Malmö, tycker, säger han till FotbollDirekt.

När Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson presenterade sin landslagstrupp för oktobersamlingen fanns tre nuvarande, eller tidigare, Malmö FF-spelare med. Sebastian Nanasi, Hugo Larsson och Hugo Bolin. Den senare kallades in sent då tre av Jon Dahl Tomassons spelare fick lämna sent återbud.

I måndagens Nations League-match mot Estland i Tallin fick Sebastian Nanasi, som bytte Malmö FF mot franska Strasbourg, chansen från start. Det förtroendet tackade han för genom att göra två mål i sin startdebut.

– Ja, absolut, det är alltid skönt att se hur Malmö-spelare först och främst tar steget ut från Malmö till Europa – och hans succé i Frankrike. Det gäller Hugo Larsson också som gjorde poäng i sin första startdebut för Sverige. Det är otroligt bra och det tror jag inte bara jag utan hela Malmö tycker, säger Anders Christiansen till FotbollDirekt.

Anders Christiansen är en spelare som har varit en del av de Himmelsblå sedan 2016 (bortsett ett halvår i Belgien). Såldes har han varit med under Sebastian Nanasis resa från Skåne till Strasbourg.

Sebastian Nanasi i sitt klubblag, Strasbourg. Foto: Bildbyrån

– Han är verkligen en skicklig och talangfull spelare. Han hade det lite svårt i början med att vara effektiv. Det är ganska vanligt när man kommer som ungdomsspelare och man ska ta steget till att bli A-lagsspelare och spela seniorfotboll. Man såg direkt när han började träna med oss att han var talangfull, duktig, skicklig och alla de sakerna men det hände inte så mycket mer än det, säger Christiansen och fortsätter:

– Sen får man säga att, efter hans utlåning till Kalmar, och de stegen han har tagit efter att han kom hem från Kalmar har varit otroliga. Man ser ju den stora skillnaden i att han gör poäng och att han är farlig. Stort cred till honom för att han har tagit de stegen, varit tålmodig och inte har gett upp. Det får han credit och profit för nu, det är otroligt bra jobbat från honom.

Vad gäller Hugo Bolin, som blixtinkallades från U21 till A-landslaget och gjorde debut mot Estland, menar Christiansen att hans resa har varit lik Nanasis. Den har dock gått ganska så mycket snabbare.

– Det är också lite samma sak som Sebbe (Nanasi) ju. Det tror jag att man glömmer ibland när man är ung, att det är ett stort steg från att vara bland de bästa ungdomsspelarna till att helt plötsligt vara A-lagsspelare. Att ta sig in i Malmös lag som kanske är det svåraste laget i Sverige att ta sig in i på grund av den press man har att alltid vinna. Man kan inte gömma sig undan att vi förlorar matchen för att vi spelar många unga. Att ta det steget i Malmö är ett otroligt svårt steg att ta.

Hugo Bolin i sin A-lagsdebut för Sverige mot Estland. Foto: Bildbyrån.

– Men det är lite samma sak som med Sebbe, att inte bara vara nöjd med att vara med truppen eller träna utan också att göra skillnad på planen. Det har man verkligen sett den här säsongen att han har varit hungrig och inte bara vara nöjd med att vara duktig på träning. Det har man också sett på matcherna, att han har tagit med sin talang från träningsplanen till matchplanerna. Det var fantastiskt att få se honom få debut i Sveriges A-lag igår.

Hur bra tror du att han kan bli på sikt?

– Jag tror, om vi pratar om Hugo, Hugo och Sebbe, att det är upp till deras egna begränsningar. De har egenskaper att gå hur långt de vill sen handlar det ibland om tajming – gör man mål i rätt match eller blir man skadad i fel match. Men de har hela framtiden framför deras fötter och alla möjligheter är öppna för dem. Sen handlar det om att vara kontinuerliga i sina prestationer på träning- och matchplanen. Men talang har de, sen är det upp till dem själva att ta den möjlighet de har, avslutar Christiansen.