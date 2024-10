JUST NU: Barcelona krossade Hammarby – nära tvåsiffrig förlust

ANNONS

Hammarby ställdes mot “världens bästa lag” i Champions League.

På Estadi Johan Cruyff hade de inte mycket att hämta – och förlorade med 9-0.



Läs FotbollDirekts matchrapport från Barcelona – Hammarby (9-0).

***

Redan i den första minuten höll Hammarby, genom Ellen Wangerheim, på att chocka Barcelona. En svagt slagen hemåtpassning från Barca-backen ställde Wangerheim i ett friläge mot Cata Coll. Istället för att ta sig förbi målvakten och rulla in bollen sköt hon mitt på keepern.

Därefter var det Barcelona som tog tag i matchen och gick framåt. Redan under de inledande fyra minuterna testade man Tamminen i mål.

I den åttonde minuten kom Barcelonas nummer nio, Pina, till ett vasst avslut. Det kunde Tamminen parera snyggt.

I den tionde minuten spelade Barcelona sig snyggt fram till norskan Graham Hansen. Hammarby såg ut att kunna reda ut det med efter en krock av Tamminen och Nyström kunde Graham Hansen rulla in 1-0.

I den 13:e minuten tappade Hammarby bollen på offensiv planhalva vilket ledde till Barca-kontring. Skottet mot Tamminen var hårt men räddningen adekvat.

I den 16:e minuten spelade Hammarby sig fram till ett jätteläge på den bortre stolpen. Inlägget från Vilde Hasund var fint slaget men volleyn från Julie Blakstad lämnade mer att önska. Kort därefter var Blakstad nära igen. Detta när hon tog emot en långboll och försökte att chippa målvakten men misslyckades.

Trots en fin period från Hammarby utökade Barcelona sin ledning i den 24:e minuten. En fin boll in i boxen missades först av en spelare innan Pina placerade in 2-0 bakom Tamminen.

De efterföljande tio minuterna var långt ifrån lika chansrika som matchinledningen. I den 36 minuten var Julie Blakstad nära ännu en gång när hon drog till från håll. Skottet tätt utanför.

Barcelona fortsatte att äga mycket av bollen och skapa chanser. I den 45:e minuten gjorde Barcelona sitt tredje mål för dagen – genom Alexia Putellas som helt ostört kunde nicka in bollen vid den vänstra stolpen.

Drygt sju minuter in i den andra halvleken slog Barcelona in ett inlägg i boxen. Ännu en gång lämnades en spelare helt fri och León kunde med enkelhet nicka in 4-0.

Bara fem minuter senare gjorde Barcelona sitt femte mål. Ännu ett läckert anfall avslutades av Pina som gjorde sitt andra mål i matchen.

I den 72:a minuten såg dubblade Barcelona sin ledning från den första halvleken. Tiki-taka i Bajens straffområde och en svag försvarsinsats gjorde att Barca kunde rulla in 6-0.

7-0 gjordes bara tre minuter senare – när Graham Hansen lämnades fri på den bortre stolpen.

I den 87 minuten serverade Eva Nyström Barcelonas Brugts till ett fint läge. Skottet vid den vänstra stolpen var välplacerat och ställningen 8-0.

I den 90 minuten gjorde svenska Fridolina Rolfö 9-0 från elva meter efter att Jonna Andersson rivit ner sin försvarare.

Fler mål blev det inte denna afton, som tur är för Hammarby. Matchen slut. FC Barcelona: 9. Hammarby: 0.

****

Startelvor:

Hammarby: Tamminen; Andersson, Nyström, Carlsson, Lennartsson – Miyagawa, Joramo – Blakstad, Wangerheim, Hasund – Tandberg

FC Barcelona: Cata Coll; Rolfö, León, Engen, Batlle – Alexia, Patri, Bonmati – Pina, Pajor, Graham.