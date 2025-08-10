Uppgifter: De Winter klar för Milan

Koni De Winter lämnar Genoa.

Försvararen ansluter till AC Milan.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Milan ser ut att bli av med Malick Thiaw. Nu stärker de upp med belgiske Koni De Winter från Genoa.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är 23-åringen klar för en övergång till den italienska storklubben i en affär värd 20 miljoner euro (ungefär 230 miljoner kronor).

Enligt Romano ska det endast vara detaljer kvar innan han kan genomföra läkarundersökning och sedan presenteras. De Winter uppges skriva på ett långtidskontrakt.

De Winter har tidigare spelat för Juventus och Empoli.